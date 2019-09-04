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      СБУ запідозрила у держзраді і роботі на Росію працівників заводу "Мотор Січ"

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      СБУ розслідує низку можливих порушень на підприємстві "Мотор Січ"
      СБУ розслідує низку можливих порушень на підприємстві "Мотор Січ" / 5.ua

      СБУ проводить досудове розслідування у справі про можливу підготовку диверсії та державної зради на підприємстві "Мотор Січ". Це ж розслідування стосується ймовірного постачання продукції заводу представникам Росії.

      "Здійснюється досудове розслідування (…) за фактом готування до вчинення диверсії – дій, спрямованих на зруйнування акціонерного товариства "Мотор Січ" як об’єкта, який має важливе народногосподарське та оборонне значення", – повідомили у пресслужбі СБУ у відповідь на запит видання "Радіо Свобода".

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      У відомстві також уточнили, що розслідують і надання представниками підприємства "Мотор Січ" допомоги Росії у проведенні підривної діяльності проти України шляхом постачання продукції військового призначення та подвійного використання.

      Інших деталей в СБУ не повідомили, посилаючись на норми про недопустимість розголошення даних оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування.

      У квітні 2018 року СБУ повідомляла, що розслідує справу про ймовірну диверсію на заводі "Мотор Січ". В липні 2019 року спецслужба повідомляла про те, що група компаній "Мотор Січ" 2 роки фінансувала діяльність проросійських бойовиків Донеччини. У "Мотор Січі" все заперечили.

      Що відомо про "Мотор Січ"? Один із найбільших світових виробників двигунів для авіатехніки, а також промислових газотурбінних установок. Компанія експортує двигуни до 100 країн світу. Підприємству належать кілька великих заводів, авіакомпанія "Мотор Січ" та ТРК "Алекс". Прибутки компанії у 2018 році склали 1 мільярд 856,81 мільйона гривень.

      Що відомо про продаж "Мотор Січі" китайській компанії?

      Наприкінці серпня 2019 року газета The Wall Street Journal повідомила, що США намагаються перешкодити покупці китайською компанією Beijing Skyrizon Aviation українського заводу "Мотор Січ". У Вашингтоні вважають, що продаж заводу підвищить оборонні спроможності Китаю. Адже авіаційні двигуни – найуразливіше місце китайської оборонної промисловості.

      Читайте також: Китайці прагнуть купити та знищити "Мотор Січ", – Бутусов

      У "Мотор Січі" заявили, що угоду з китайцями вже уклали. Антимонопольний комітет України повідомив, що розглядає справу про купівлю китайською компанією акції "Мотор Січі".

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      Теги: Кримінальні новини Новини України Новини політики Бізнес СБУ Розслідування авіація Україна – Росія
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