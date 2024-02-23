Росіянам приготуватись: на кого оголосила нове полювання СБУ

В Україні почали великий збір на 35 морських дронів Sea Baby. Завдяки цим безпілотним катерам Росія може зазнати дуже багато значних втрат, які навряд чи зможе поповнити.

Про переваги морського дрона 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Він також припустив, якою буде ціль СБУ.

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Яка наступна ціль Sea Baby

Фандрейзингова платформа United24, Monobank та блогери Сергій Стерненко та Ігор Лаченков об'єднали зусилля для проведення масштабного збору коштів на придбання морських дронів Служби безпеки України Sea Baby. Вони обіцяють, що після закриття збору російських кораблів стане менше. Так званий "морський бій", у якому переможе Україна.

Sea Baby – дуже хороший безпілотник. Це безекіпажний катер, який добре себе показав. Служба безпеки на своєму бюджеті виробляла ці безпілотники, а вони доволі дорогі. Зараз необхідно допомогти СБУ у зборі коштів,

– наголосив Роман Світан.

Sea Baby працювали і по Керченському мосту, і по російських кораблях. Безпілотники доходили навіть до Новоросійська.

"Для нас зараз дуже важливий Новоросійськ. Удар по Новоросійському порту – там, де дислокується основна частина чорноморського флоту Росії. Найімовірніше, це анонс саме таких дії", – зазначив військовий експерт.

Безпілотники Sea Baby

Морський безпілотник, здатний нести 850 кілограмів вибухівки, розганятись до 90 км/год та долати відстань 1000 кілометрів. Його корпус виготовлений із матеріалу, який не помічають радари. Безпілотник може нести вибухову бойову частину та самознищуватись при атаці, але також може нести й інше обладнання.

Вартість морського дрона Sea Baby – 8,5 мільйона гривень.

Зауважимо, що Служба безпеки України має також і повітряні дрони, якими успішно атакує нафтобази у Росії. Завдяки ефективній роботі безпілотників, майже на 40% впала вивантаження дизелю та зрідженого газу з Росії. Відповідно країна-агресорка отримує менше коштів, які може витратити на війну з Україною.

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