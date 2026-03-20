Відповідно до радянського Державного стандарту, її розміри мали бути чітко зафіксовані: 50 міліметрів у довжину, 37 міліметрів у ширину та 14 міліметрів у висоту. І такий стандарт проіснував до 1991 року, коли розпалася комуністична імперія, повідомляє Oboz.ua.

Цікаво Секрети гранованої склянки: чому саме 16 граней і чи створила її Віра Мухіна

Чому розміри сірникової коробки мали бути саме такими?

Як зазначав дослідник Володимир Богданов у роботі "Сірникові етикетки та їх колекціонування", вибір таких параметрів навряд чи був випадковим. Річ у тім, що СРСР після свого створення зіткнувся з масовою неграмотністю. Тому сірникова коробка стала таким собі універсальним і зрозумілим усім вимірювальним інструментом.

З її допомогою можна було легко виміряти розміри не лише тих предметів, що перебували під рукою, а і віддалених об'єктів.

Вибір поєднання чисел 5, 3 та 1 не випадковий. Згадайте, що й купюри в СРСР мали той самий номінал. Адже за допомогою їх легко можна скласти будь-яке число. А значить, маючи під рукою сірникову коробку, кожен міг відкласти на дошці або землі 12 см або 26 см - стільки, скільки необхідно для вирішення того чи іншого завдання.



