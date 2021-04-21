Дебілка, ідіотка, – секретар міськради ображав депутатку, а тепер звільнений

Секретаря Коростишівської міської ради, що на Житомирщині, Юрія Сарапійчука звільнили з посади. Сталося це через сексистські образи в адресу депутатки Юлії Юзефович.

Голова фракції "Голос" у Коростишівській раді Юлія Юзефович не стала терпіти образливих слів, і написала звернення на звільнення секретаря. І її підтримали інші депутати.

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Як секретар міськради Сарапійчук звертався до депутатки

Про випадок написала у своєму фейсбуці народна депутатка від "Голосу" Інна Совсун. Як розповідає народна депутатка, Юрій Сарапійчук припускався сексистських і образливих висловлювань.

Дебілка, ідіотка, не людина… Пішла вон, у тебе висохлі мозгі… Ти скандалістка, інтригантка...Але я вас поважаю як жінку,

– процитувала Сарапійчука Інна Совсун.

Як розповіла Юлія Юзефович, секретар міськради звертався до неї зневажливо, кричав, ображав та висміював. Стосувалося це поточної роботи.

Відтак Юлія Юзефович написала звернення, яке підтримали не менш як половина депутатів. У ньому зазначено, що Сарапійчук порушив загальні правила етичної поведінки посадових осіб.

Звернення розглянули на черговій сесії Коростишівської міської ради 19 квітня.

"За" проголосували 15 депутатів, 5 не брали участі в голосуванні, ще 7 були відсутні. Відповідне рішення вже опублікували на сайті Коростишівської міської ради.



Як голосували депутати за припинення повноважень Сарапійчука / Скриншот

На тій самій сесії депутати Коростишівської міської ради обрали новим секретарем Євгенія Защипаса – депутата від "Слуги народу".

Що відомо про Сарапійчука

Сарапійчук пройшов до міської ради Коростишева, представляючи партію "Сила і честь". Обрали його секретарем міської ради на першій же сесії у грудні 2020 року.

Інна Совсун зазначила, що Юрій Сарапійчук у минулому – прокурор. У його декларації вказаний будинок у Коростишеві на понад 300 квадратних метрів, будинок у селі Василівка на 63 квадрати, декілька земельних ділянок, два авто і причіп.