Секретні дані для держави-агресорки: СБУ запобігла витоку інформації щодо ППО України

На Вінниччині викрили посадовця однієї з військових частин Повітряних сил ЗСУ. Військовослужбовець приховано збирав секретні дані. Переважно ця інформація стосувалась системи захисту українських оборонних об'єктів.

На зловмисника натрапили контррозвідники СБУ. Вони вилучили у посадовця частини незаконно одержані матеріали.

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Військовий збирав дані безпосередньо на робочому місці

Наразі у Службі безпеки з'ясовують, чи причетний військовий до агентурної мережі російських спецслужб. Як виявилось, посадовець приховано бьирав дані державної таємниці – прямо на робочому місці. Секретні відомості він копіював і зберігав у себе вдома.

Двоє родичів затриманого стали громадянами Росії

Зазначимо, що одразу двоє близьких родичів військового добровільно набули громадянства Росії. До 2017 року вони проживали на території окупованого Криму.

За обома фактами відкрили кримінальне провадження

Один з родичів військового приховав своє російське громадянство, коли вступав до закладу вищої освіти ЗСУ. Йому скасували допуск до держтаємниці та звільнили з вишу.

За обома правопорушеннями відкрили кримінальне провадження. Справу порушили за розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості.

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Коротко про випадки торгівлі секретними даними: