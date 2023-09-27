Київ передав союзникам секретний звіт про західні деталі в іранських "Шахедах", – The Guardian

Україна передала країнам "Великої сімки" секретний документ. У ньому мовиться про іранські дрони-камікадзе Shahed, якими Росія регулярно атакує Україну. Відомо, що вони мають багато європейських компонентів.

Звіт складається з 47 сторінок та називається "Шквал смертей: звіт про БПЛА Shahed-136/131". Його підготував Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки ЗСУ та українська розвідка.

Дивіться також Gepard б'є точно в ціль: потужне відео роботи ППО під час атаки на Південь

Про що мовиться у таємному звіті України

Україна зазначила у звіті, що за попередні три місяці Росія завдала понад 600 атак на населені пункти з використанням безпілотних літальних апаратів, що містять західні технології. Так, Україна знайшла:

в іранському дроні моделі Shahed-131 – 52 європейські електричні компоненти;

у моделі Shahed-136 – 57 компонентів.

П'ять європейських компаній, зокрема й польська дочірня компанія британської транснаціональної корпорації, називають оригінальними виробниками цих компонентів. Серед виробників – компанії зі штаб-квартирами в країнах санкційної коаліції: США, Швейцарії, Нідерландах, Німеччині, Канаді, Японії та Польщі,

– пише видання.

Ба більше, Іран розширив своє виробництво, використовуючи сирійську фабрику в порту Новоросійська та переміщує її до Алабуги, що в Татарстані. Паралельно Тегеран продовжує постачати Москві деталі. Окрім того, іранський уряд намагається "відмежуватися від надання Росії зброї" та "не може впоратися з російським попитом та інтенсивністю її використання в Україні".

Варто зауважити, що український звіт не містить припущень про будь-які правопорушення з боку західних компаній, проте мовиться про те, що Іран зумів адаптуватися й здебільшого використовує комерційні компоненти, "постачання яких контролюється погано або не контролюється взагалі".

Майже все Тегеран імпортує з Туреччини, Індії, Казахстану, Узбекистану, В'єтнаму та Коста-Рики.

Україна запропонувала атакувати заводи з виробництва дронів

Далі у цьому документі, який отримали країни G7, Україна:

пропонує своїм союзникам завдавати ударів по заводах для виробництва дронів в Ірані, Сирії й, можливо, в Росії;

в Ірані, Сирії й, можливо, в Росії; просить своїх партнерів надати ракети дальнього радіуса дії для цих ударів, якщо це буде потрібно.

Зазначене можуть здійснювати Сили оборони України у разі надання партнерами необхідних засобів ураження,

– мовиться в документі.

Іран модернізував дрони та прибрав одну з характерних ознак: коротко

Іранські ЗМІ заявили, що країна модернізувала "Шахеди" і тепер вони будуть обладнані турбореактивними двигунами та не будуть гудіти як мопед. Цю інформацію іранцям покажуть в пропагандистському фільмі.

За попередніми даними, нова версія буде оснащена турбореактивним двигуном. Більше деталей Іран не повідомив.

До речі, американське видання The Washington Post, отримавши внутрішні документи від зими 2022 до весни 2023 року про співпрацю Москви й Тегерана у виробництві "Шахедів", зазначило – до 2025 року завод з виробництва дронів в російському Татарстані має випустити 6 000 "Шахедів". Детальніше про це – читайте за посиланням.