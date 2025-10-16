Про те, як кваліфікується СНПК, як отримати допомогу навіть через роки після злочину, зберегти анонімність і домогтися відповідальності, 24 Каналу розповіла координаторка лінії правничої допомоги "ЮрФем: підтримка" Юлія Нікітіна.

Дивіться також "Ти неправильно горюєш": чому не завжди видно біль і як підтримати того, хто проживає втрату

СНПК – це воєнний злочин, який не має строку давності

Що таке сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, і чим воно відрізняється від насильства в мирний час?

СНПК – це форма воєнного злочину. Йдеться про будь-який прояв сексуального насильства, який прямо або опосередковано пов'язаний зі збройним конфліктом. Це не просто поодинокі злочини, а навмисна тактика війни, яка має на меті залякування населення.

Юлія Нікітіна Координаторка "Юрферм.підтримка" На відміну від злочинів у мирний час, у випадку СНПК не потрібно доводити згоду – її апріорі немає, коли є зброя, військова форма і примус. Ключовим є контекст війни, окупації чи полону.

Який юридичний статус має СНПК в Україні?

В Україні СНПК кваліфікується як воєнний злочин. У Кримінальному кодексі це стаття 438 – "Порушення законів та звичаїв війни". Хоча прямої згадки про СНПК там немає, вона охоплюється формулюванням "інші порушення".

Як і міжнародне право, українське законодавство не встановлює строку давності для таких злочинів. Звернутися можна й через десять років – і ваш голос буде почутий.

Найважливіше – безпека. Звернутися можна навіть дистанційно

Який алгоритм дій для людини, яка постраждала від СНПК?

Універсального алгоритму немає – усе залежить від обставин. Перше – це ваша безпека. Якщо ви на підконтрольній території, ви маєте право звернутися до поліції або прокуратури – навіть дистанційно: телефоном або електронною поштою.

Не бійтеся, що минув час або немає доказів. Свідчення постраждалої особи – це теж доказ. В Україні вже є вироки, винесені лише на основі свідчень.

Контакти для звернення:

Поліція – 102 або 0 800 500 202

Офіс Генпрокурора – 096 755 02 40 / conflict2022.ua@gmail.com

Злочини СНПК не має строку давності / Фото Unsplash

Що робити, якщо людина боїться офіційного провадження, звертатись у поліцію?

Якщо ви хочете, щоб злочин розслідували, допоможуть лише правоохоронні органи. Але є й альтернатива. Наприклад, ви можете зателефонувати на нашу лінію "ЮрФем: підтримка" – 068 145 55 90 або 0 800 30 55 90. Ми проконсультуємо й за потреби перенаправимо до потрібної організації.

Якщо ви не готові до офіційного провадження, можна отримати психологічну, медичну чи правову підтримку конфіденційно.

Людина має право на тишу. І на справедливість

Чи можна зберегти анонімність у кримінальному провадженні?

Так. У справі можна замінити персональні дані – ім'я, прізвище, дату народження, адресу. Доступ до справжньої інформації мають лише слідчі, прокурор, суддя й адвокат.

Справи СНПК зазвичай розглядають у закритому режимі, щоб максимально убезпечити постраждалу особу.

Медичне обстеження – не про докази, а про вас

Якщо минув час, чи є сенс проходити медичне обстеження?

Незалежно від часу, ви можете пройти медичне обстеження. Навіть якщо травми вже не виявляться, обстеження потрібне – для здоров'я і психоемоційного стану. У держзакладах лікарі не можуть розголошувати інформацію, але вони зобов'язані повідомити поліцію про випадок насильства. Це потрібно враховувати.

Важливо. Якщо ви не змогли пройти обстеження або подія сталася давно – це не скасовує вашого права на справедливість. Ваші свідчення мають значення. А збирати додаткові докази – це справа слідчих та адвокатів.

Відповідальність несуть і виконавці, і командири

Хто відповідає за СНПК: лише виконавець чи й командування?

Обоє. Командири також несуть відповідальність, бо мали обов'язок зупинити своїх підлеглих. В Україні вже є вироки за СНПК – хоч і заочні, бо кривдники часто перебувають у Росії або на окупованих територіях. Але навіть такі вироки важливі, адже вони дозволяють у майбутньому затримувати цих людей у третіх країнах.

Чи можуть постраждалі отримати компенсацію?

З 18 червня 2025 року набув чинності закон про проміжні репарації для осіб, постраждалих від СНПК. Механізм виплат ще розробляють.

Також можна подати цивільний позов у межах кримінального провадження – про моральну шкоду. Суму ви визначаєте самостійно. Україна та міжнародна спільнота розглядають можливість використання заморожених російських активів як джерела для таких виплат.

І останнє: що б ви сказали людині, яка боїться говорити?

Ви маєте право мовчати – і маєте право говорити. І коли ви будете готові – ми будемо поруч. Те, що з вами трапилось – не ваша провина. І ви не самі.

Почуття сорому, провини або розгубленості – нормальні. Однак, вина за злочин завжди лежить на тому, хто його вчинив. Не варто картати себе за те, що сталось не з вашої вини.

Куди звернутись по допомогу

Психологічна допомога

БФ "Блакитний Птах" – +380950162622, +380505094049

SafeWomenHUB – safewomenhub.org.ua

Медична допомога

ГО "Елеос-Україна" – +380983897706, +380952771183

БФ "Блакитний Птах" – +380663621485

Юридична допомога

Лінія "ЮрФем: підтримка" – 068 145 55 90, 0 800 30 55 90

БФ "Право на захист" – +380995075090, +380685075090, +380935075090

Державна система безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103

Важливо! Якщо ви боїтеся звертатися безпосередньо до правоохоронців, спершу телефонуйте чи пишіть до однієї з організацій. Вони підтримають, проконсультують і допоможуть зробити наступні кроки максимально безпечними.