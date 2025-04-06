В Івано-Франківську чоловік домагався до неповнолітніх: як його покарали
- Правоохоронці Івано-Франківська виявили відео, яке свідчило про можливе домагання до неповнолітньої, і ідентифікували 41-річного порушника.
- Чоловік визнав свою вину, його притягнули до адміністративної відповідальності за сексуальне домагання.
Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, яке свідчило про можливі неправомірні дії щодо неповнолітньої. Особу порушника вже встановили, він визнав свою вину.
Про це 5 квітня повідомили в Національній поліції, передає 24 Канал. Чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності.
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Що відомо про інцидент
За даними співробітників ювенальної превенції, на одній із вулиць Івано-Франківська до неповнолітніх дівчат підійшов невідомий чоловік, що поводився підозріло.
Він просив гроші, а також робив непристойні пропозиції сексуального характеру. Діти одразу зателефонували родичам.
Після того, як правоохоронці виявили відео в соцмережах, до них звернувся 17-річний свідок. Очевидців та потерпілих опитали в присутності батьків.
Поліцейські за лічені години встановили особу порушника – 41-річного мешканця міста, якого вже притягали до адміністративної відповідальності за правопорушення.
Він визнав вину, цього разу на чоловіка склали адміністративний протокол за статтею про сексуальне домагання.
Важливо! У Нацполіції нагадують – якщо ви або ваша дитина стали свідком чи жертвою протиправних дій, не зволікайте, телефонуйте 102.