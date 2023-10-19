У Секторі Гази загинула Джаміля аш-Шанті – перша жінка, яка увійшла до політбюро ХАМАС

Загинула членкиня політичного бюро ХАМАС Джаміля аш-Шанті. Її не стало внаслідок ізраїльського удару.

Поки невідомо, чи було це вбивство навмисним замахом. Зазначається, що Джаміля аш-Шанті була високопоставленою членкинею ХАМАС.

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У Секторі Гази загинула Джаміля аш-Шанті

Повідомляється, що під час ізраїльського удару у Секторі Гази загинула членкиня політичного бюро ХАМАС Джаміля аш-Шанті.

Згідно зі звітом, неясно, чи було це вбивство навмисним замахом.

ЦАХАЛ ліквідував високопоставленого бойовика

Джаміля аш-Шанті є першою жінкою, яка обіймала посаду членкині політичного бюро ХАМАС. Вона вважалась високопоставленою членкинею ХАМАС.

Нагадаємо, що нещодавно ЦАХАЛ ліквідував палестинського високопоставленого бойовика Аймана Нофаля. Він також обіймав посаду члена Генерального воєнної ради ХАМАС.

У ЦАХАЛ Нофаля вважали відповідальним за теракти проти ізраїльтян та співробітників сил безпеки країни та за розробку й виробництво зброї.

Зазначалося, що усунення Нофаля стало результатом спільних зусиль Спільної служби безпеки Ізраїлю та Управління військової розвідки.