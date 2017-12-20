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Селену Гомес та Netflix звинуватили у смерті дівчини-підлітка

10:31, сьогодні 1714 Читать новость на русском
Постер серіалу
Постер серіалу "13 причин чому" / gettyimages

Американська співачка Селена Гомес, яка нещодавно перенесла важку операцію, опинилася в центі скандалу.

Американець Джон Херндон, чия дочка вчинила самогубство, вважає, що винні в цьому всі, хто причетний до телесеріалу "13 причин чому". Про це він повідомив порталу Radar Online.

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Він закликав закрити серіал і звинуватив виконавчого продюсера проекту, актрису і співачку Селену Гомес, в смерті дівчини. Джон впевнений, що 15-річна Белла Херндон наклала на себе руки після перегляду першого сезону шоу. Дівчина пішла з життя в квітні.

"Пам'ятайте, що є підлітки, які проходять через важкі часи, і це можуть бути ваші друзі, ваші сестри. Селена Гомес і Netflix повинні знати, що не всі можуть це зрозуміти. Деякі люди, які борються з депресією, можуть подивитися це в невдалий час", – говорить батько.

Він збирається судитися зі студією, яка в грудні оголосила, що зйомки другого сезону завершені.

Серіал "13 причин чому" – американський драматичний серіал, знятий на основі однойменного роману Джея Ашера. Сюжет серіалу обертається навколо старшокласника Клея Дженсена та його подруги Ханни Бейкер, яка наклала на себе руки. Ханна залишила коробку з касетами, на яких записано тринадцять причин чому, вона вирішила закінчити життя самогубством.

Перший сезон, який складався з тринадцяти епізодів, побачив світ 31 березня 2017 року. У травні 2017 року стало відомо, що серіал продовжено на другий сезон, прем'єра якого запланована на 2018 рік. Цей серіал неодноразово звинувачували в романтизації самогубства.

Теги: LifeStyle Кіно Скандал Селена Гомес Самогубство
Джерело: 24 Канал
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