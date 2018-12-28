Селезньова хоче клуб, де головним бомбардиром вже є форвард "Шахтаря"

Форвард збірної України Євген Селезньов отримав ще один варіант для продовження клубної кар'єри. Євген може опинитися в іспанській "Малазі".

За інформацією іспанського видання AS, нападник "Акхісара" може продовжити кар'єру в другому дивізіоні Іспанії – Сегунді.

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Як пише видання, 33-річний Селезньов є пріоритетним варіантом для "Малаги" в це зимове трансферне вікно. На підписанні контракту із Селезньовим наполягає головний тренер "анчоусів" Хуан Муніс.

Водночас, сторони не можуть зійтися у фінансовому питанні. Зокрема, "Акхісар" не хоче відпускати українця безкоштовно. Крім того, в послугах Селезньова зацікавлені турецькі клуби.

Відзначимо, що за "Малагу" також виступає Густаво Бланко Лещук, контракт якого належить "Шахтарю". Він у Сегунді забив 6 голів і є найкращим бомбардиром команди. А в клубі "Альбасете", який наразі випереджає "Малагу" у боротьбі за вихід у Прімеру, грає українець Роман Зозуля.

Додамо, що в поточному сезоні чемпіонату Туреччини Селезньов зіграв 7 матчів, забив 3 голи. Останній раз він виходив на поле ще на початку листопада.

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