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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Селезньова хоче клуб, де головним бомбардиром вже є форвард "Шахтаря"

      43 Читать новость на русском
      Євген Селезньов
      Євген Селезньов / Динамо Киев от Шурика

      Форвард збірної України Євген Селезньов отримав ще один варіант для продовження клубної кар'єри. Євген може опинитися в іспанській "Малазі".

      За інформацією іспанського видання ASнападник "Акхісара" може продовжити кар'єру в другому дивізіоні Іспанії – Сегунді.

      Читайте також: Іспанський клуб хоче викупити контракт нападника "Шахтаря"

      Як пише видання, 33-річний Селезньов є пріоритетним варіантом для "Малаги" в це зимове трансферне вікно. На підписанні контракту із Селезньовим наполягає головний тренер "анчоусів" Хуан Муніс.

      Водночас, сторони не можуть зійтися у фінансовому питанні. Зокрема, "Акхісар" не хоче відпускати українця безкоштовно. Крім того, в послугах Селезньова зацікавлені турецькі клуби.

      Відзначимо, що за "Малагу" також виступає Густаво Бланко Лещук, контракт якого належить "Шахтарю". Він у Сегунді забив 6 голів і є найкращим бомбардиром команди. А в клубі "Альбасете", який наразі випереджає "Малагу" у боротьбі за вихід у Прімеру, грає українець Роман Зозуля.

      Додамо, що в поточному сезоні чемпіонату Туреччини Селезньов зіграв 7 матчів, забив 3 голи. Останній раз він виходив на поле ще на початку листопада.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Євген Селезньов Футбол Шахтар Трансфери
      Джерело: 24 Канал
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