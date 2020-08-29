У селі Андріївка на Харківщині понад 500 людей вимагають виселення громади ромів. 29 серпня люди влаштували мітинг, після якого рушили до оселі ромів та намагались пробратись на подвір'я.

Конфлікт із ромами на Харківщині: у чому річ

Представник ініціативної групи Віталій Степаненко розповів, що жителі села вимагають, аби поліція звернула увагу на конфлікти з ромами. Він має на увазі бійку, яка відбулась 19 серпня. Під час сутички в селі побили хлопця, інформує "Суспільне Харків".

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Це було групове побиття хлопця на вулиці Садовій. Це приблизно 20 – 25 людей. Побили за що – це у поліції запитаєте,

– додав Степаненко.

Він наголосив, що злочинність у селі зі збільшенням кількості ромів зросла. Саме тому громада села зібралась на мітинг, після якого люди вирушили до будинку ромів. Учасники мітингу намагалися прорватися на подвір’я, скандували "їдьте". У вікна будинку кидали яйця та каміння.

Що кажуть у поліції

Начальник районного відділку поліції Сергій Зінчук, який був на мітингу, підтвердив інформацію щодо бійок. Він зазначив, що правоохоронці зареєстрували 2 кримінальних провадження після подій 19 серпня. Справи розслідують.

Для забезпечення порядку в селі патрулювали спецпризначенці підрозділу "Схід". Крім цього, представники ОТГ запевняють, що створять робочу групу з розслідування справи.

Яка позиція ромів

Жінки з родини ромів наголошують, що не поїдуть із села. Одна з них заперечує причетність до бійок. Після того, як люди оточили будинок, поліція вивезла ромів на свому автомобілі.

Як повідомили в поліції, після обіду 29 серпня у селі стало все спокійно.

Відео сутичок між ромами та іншими жителями села на Харківщині:



Мітинг у селі Андріївка / Фото "Суспільне Харків"



Люди вимагають виселення ромів із села / Фото "Суспільне Харків"



Спецпризначенці слідкують за порядком у селі / Фото "Суспільне Харків"