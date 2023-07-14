Сперлась на сітку: на Київщині з вікна третього поверху випала 4-річна дівчинка

На Київщині у селі Петропавлівська 4-річна дівчинка випала з вікна третього поверху. Дівчинка сперлась на москітну сітку.

Правоохоронці розповіли, що інцидент стався близько 19:00. Дівчинка перебувала вдома. Вона сперлася на москітну сітку й випала з вікна. Правоохоронці встановили, що малеча впала на дашок цокольного поверху.

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На щастя, дівчинка вижила. Її терміново госпіталізували.

З вікна третього поверху випала 4-річна дівчинка: вона доставлена до лікарні. Нещасний випадок стався в селі Петропавлівська Борщагівка, близько 19 години. Поліцію та швидку допомогу викликали очевидці,

– мовиться у повідомленні.

Правоохоронці продовжують роботу на місці інциденту.

У Білій Церкві хлопчик випав з вікна

Нещодавно схожий інцидент, на жаль, стався й у Білій Церкві. Там з вікна випав хлопчик, який також сперся на москітну сітку. Коли та не витримала, дитина впала з другого поверху. На щастя, хлопчик вижив. У лікарні в нього діагностували травму голови та перелом стегна.

Батьків просять бути уважними та обережними. У спекотний сезон не можна залишати дітей без нагляду біля відчинених вікон. Москітна сітка ситуацію не врятує.