Сперлась на сітку: на Київщині з вікна третього поверху випала 4-річна дівчинка
Джерело:Поліція Київської області
На Київщині у селі Петропавлівська 4-річна дівчинка випала з вікна третього поверху. Дівчинка сперлась на москітну сітку.
Правоохоронці розповіли, що інцидент стався близько 19:00. Дівчинка перебувала вдома. Вона сперлася на москітну сітку й випала з вікна. Правоохоронці встановили, що малеча впала на дашок цокольного поверху.
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На щастя, дівчинка вижила. Її терміново госпіталізували.
З вікна третього поверху випала 4-річна дівчинка: вона доставлена до лікарні. Нещасний випадок стався в селі Петропавлівська Борщагівка, близько 19 години. Поліцію та швидку допомогу викликали очевидці,
– мовиться у повідомленні.
Правоохоронці продовжують роботу на місці інциденту.
У Білій Церкві хлопчик випав з вікна
Нещодавно схожий інцидент, на жаль, стався й у Білій Церкві. Там з вікна випав хлопчик, який також сперся на москітну сітку. Коли та не витримала, дитина впала з другого поверху. На щастя, хлопчик вижив. У лікарні в нього діагностували травму голови та перелом стегна.
Батьків просять бути уважними та обережними. У спекотний сезон не можна залишати дітей без нагляду біля відчинених вікон. Москітна сітка ситуацію не врятує.