На Київщині авто покотилося з узбіччя і на смерть переїхало 9-річного хлопчика

На Київщині сталася смертельна ДТП. У селі Петропавлівська Борщагівка залишений на узбіччі автомобіль Renault Master раптово покотився та на смерть переїхав 9-річного хлопчика.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київської області.

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Що відомо про ДТП на Київщині

У поліції розповіли, що сьогодні, 10 липня, близько 13:00, в селі Петропавлівська Борщагівка на вулиці Шевченка сталася смертельна ДТП.

За попередніми даними, автомобіль Renault Master, який був залишений водієм на узбіччі, самовільно почав рух та здійснив наїзд на дитину,

– йдеться у повідомленні.

Внаслідок отриманих травм помер 9-річний хлопчик. Наразі на місці події працюють працівники Бучанського районного управління поліції та медики. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Нагадаємо, 9 липня біля села Синява Збаразької громади на Тернопільщині також сталася смертельна аварія за участі легкового та вантажного автомобілів. Внаслідок зіткнення загинули четверо людей – водій і пасажири легковика. Наразі правоохоронці розслідують обставини події.