У селі на Тернопільщині чоловік раптово помер під час танцю на весіллі

У селі Підзамочок, що на Тернопільщині, сталася трагедія. Під час святкування весілля помер один із гостей заходу.

Виклик до районної бригади "швидкої" надійшов пізно ввечері 12 вересня. Про це повідомив Михайло Джус, гендиректор Центру екстреної меддопомоги Тернопільщини.

Читайте також На Тернопільщині біля АЗС зіткнулись автомобіль та мотоцикл: загинув 19-річний хлопець

Чоловік помер раптово

У центрі екстренної медичної допомоги уточнили, що трагедія сталася, коли чоловік танцював на весіллі. Раптово йому стало погано, він упав на підлогу. Очевидці одразу ж викликали на місце "швидку". Медикам, які прибули на виклик, довелося лише констатувати біологічну смерть. Вона настала ще до прибуття бригади.

Раптова смерть музиканта на Львівщині

На початку вересня у Львові раптово трапилася інша трагедія. Помер відомий співак та автор пісень Андрій Грифель. Він також був молодіжний пастором церкви "Джерело життя". Очевидці повідомили, що він "грав у футбол і просто впав". У чоловіка залишилися дружина та 3 дітей.

Уривок з допису Центру екстреної медичної допоги Тернопільщини:

12 вересня о 22.57 районна бригада швидкої виїжджала у село Підзамочок Бучацького району. 51-річний чоловік танцював на весіллі, раптово йому стало погано, він упав і помер. На жаль, медики швидкої, які приїхали на виклик, змушені були констатувати біологічну смерть, яка настала до прибуття бригади. Загалом за 12 вересня медики швидкої по Тернопільській області обслужили 330 викликів до пацієнтів, здійснили 118 госпіталізацій. З них по Тернополю обслужено 133 виклики швидкої допомоги, госпіталізовано 40 пацієнтів.