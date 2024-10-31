Росіяни захопили Селидове, удар по багатоповерхівці у Харкові: хронологія 981 дня війни

Російські війська продовжують вести збройну агресію проти України. Розпочалась 981 доба повномасштабного вторгнення. Окупанти завдали ракетних та авіаційних ударів по території нашої держави.

Про наслідки атак, кількість жертв та постраждалих, втрати ворога, ситуацію на фронті та інші головні події дня станом на 31 жовтня, розповідає 24 Канал.

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