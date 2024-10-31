Росіяни захопили Селидове, удар по багатоповерхівці у Харкові: хронологія 981 дня війни
Російські війська продовжують вести збройну агресію проти України. Розпочалась 981 доба повномасштабного вторгнення. Окупанти завдали ракетних та авіаційних ударів по території нашої держави.
Про наслідки атак, кількість жертв та постраждалих, втрати ворога, ситуацію на фронті та інші головні події дня станом на 31 жовтня, розповідає 24 Канал.
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Станом на сьогодні ситуація у морях настпуна: Окупанти завдали удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області по Краматорську. Також із напрямків Курськ, Орел війська Росії атакували 43-ма ударними БпЛА типу "Шахед" та безпілотниками невстановленого типу. Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях. Окрім двох збитих керованих авіаційних ракет Х-59/69 увечері на Одещині, станом на 08:00 підтверджено збиття 17 ворожих БпЛА. 23 безпілотники локаційно втрачено, ще 3 російські БпЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії та тимчасово окупованої території України. Російські окупанти уночі атакували міст через Білгород-Дністровський лиман у Затоці в Одеській області. Сили оборони знищили 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69. За минулу добу ЗСУ ліквідували 1310 окупантів та знищили чимало ворожої техніки. Загальні бойові втрати ворога орієнтовно сягнули вже понад 690 тисяч осіб. Втрати Росії станом на сьогодні: На війні загинув військовослужбовець з Калуша, Івано-Франківської області – Микола Коневич. Захиснику назавжди залишиться 45 років. Микола Коневич став на захист України у червні 2022 року. Він служив командиром відділення РХБЗ однієї з військових частин. У КМВА повідомили, що на Київ безпілотники заходили хвилями та з різних напрямків. Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася два рази та сумарно тривала 2,5 години. Це 20 повітряна атака на Київ за жовтень В адміністрації повідомили, що Силами та засобами ППО, РЕБ всі російські дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені. Унаслідок атаки в Подільському районі міста зафіксовано падіння уламків, виникла пожежа на відкритій місцевості, яку оперативно ліквідували. Також пошкоджено вікна у двох двоповерхових житлових будинках та одній адміністративній будівлі. Унаслідок влучання у багатоповерхівку у Салтівському районі Харкова, на жаль, загинула дитина. Станом на ранок 31 жовтня стало відомо, що кількість поранених через атаку у Харкові зросла до 34 людей, повідомив керівник ОВА Синєгубов. Вночі проти 31 жовтня Росія знову запустила по Україні ударні дрони типу "Шахед". У Києві внаслідок атаки виникли пожежі. Внаслідок атаки ударних дронів в Подільському районі міста зафіксовано падіння уламків попередньо, є інформація щодо пожежі. Зокрема, у багатоповерхівці спалахнула пожежа. Відомо про 9 поранених, 18 осіб евакуювали. У самому будинку вибило шибки, а також подекуди й віконні рами.
Чи є загроза атак з моря
ППО знищила 2 з 10 ракет та 43 "Шахеди"
Росіяни вночі атакували міст у Затоці на Одещині
Генштаб оновив втрати ворога
На війні загинув захисник Микола Коневич
Деталі атаки на столицю
У Харкові після удару росіян 34 постраждалих
Росіяни атакували Київ "Шахедами"
Станом на сьогодні ситуація у морях настпуна:
Окупанти завдали удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області по Краматорську.
Також із напрямків Курськ, Орел війська Росії атакували 43-ма ударними БпЛА типу "Шахед" та безпілотниками невстановленого типу.
Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях.
Окрім двох збитих керованих авіаційних ракет Х-59/69 увечері на Одещині, станом на 08:00 підтверджено збиття 17 ворожих БпЛА. 23 безпілотники локаційно втрачено, ще 3 російські БпЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії та тимчасово окупованої території України.
Російські окупанти уночі атакували міст через Білгород-Дністровський лиман у Затоці в Одеській області. Сили оборони знищили 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.
За минулу добу ЗСУ ліквідували 1310 окупантів та знищили чимало ворожої техніки. Загальні бойові втрати ворога орієнтовно сягнули вже понад 690 тисяч осіб.
Втрати Росії станом на сьогодні:
На війні загинув військовослужбовець з Калуша, Івано-Франківської області – Микола Коневич. Захиснику назавжди залишиться 45 років.
Микола Коневич став на захист України у червні 2022 року. Він служив командиром відділення РХБЗ однієї з військових частин.
У КМВА повідомили, що на Київ безпілотники заходили хвилями та з різних напрямків. Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася два рази та сумарно тривала 2,5 години. Це 20 повітряна атака на Київ за жовтень
В адміністрації повідомили, що Силами та засобами ППО, РЕБ всі російські дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені.
Унаслідок атаки в Подільському районі міста зафіксовано падіння уламків, виникла пожежа на відкритій місцевості, яку оперативно ліквідували. Також пошкоджено вікна у двох двоповерхових житлових будинках та одній адміністративній будівлі.
Унаслідок влучання у багатоповерхівку у Салтівському районі Харкова, на жаль, загинула дитина.
Станом на ранок 31 жовтня стало відомо, що кількість поранених через атаку у Харкові зросла до 34 людей, повідомив керівник ОВА Синєгубов.
Вночі проти 31 жовтня Росія знову запустила по Україні ударні дрони типу "Шахед". У Києві внаслідок атаки виникли пожежі.
Внаслідок атаки ударних дронів в Подільському районі міста зафіксовано падіння уламків попередньо, є інформація щодо пожежі.
Зокрема, у багатоповерхівці спалахнула пожежа. Відомо про 9 поранених, 18 осіб евакуювали. У самому будинку вибило шибки, а також подекуди й віконні рами.