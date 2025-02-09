В окупованому Селидовому російський танк розчавив авто зі своїми ж солдатами: є "двохсоті"

У тимчасово окупованому Селидовому, що в Донецькій області, стався інцидент між російськими загарбниками. Танк армії країни-агресорки переїхав автівку, де перебували їхні ж військовослужбовці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що трапилося у Селидовому між окупантами

На відео, яке поширюють пропагандисти, один з загарбників розповідає, що в Селидовому в Донецькій області, яке нині перебуває під тимчасовою окупацією країни-агресорки, на одному з постів російський танк переїхав автомобіль, у якому також перебували солдати з Росії.

Після цього танк поїхав далі, сам автомобіль був повністю розчавлений. За словами окупанта-очевидця, всі росіяни, які перебували у цьому транспортному засобі стали "двохсотими".

З етичних міркувань 24 Канал не може показати кадри, опубліковані російськими пабліками. Відео містить ненормативну лексику та кадри жорстокості.

Саму ситуацію росіянин називає "пи******ою", а також обурюється, що це взагалі могло трапитися.

До слова, у Селидовому у Донецькій області також днями прилетіло по штабу російської 35-ї бригади. За даними окупантів, усі командири, які перебували у цьому пункті, загинули "одним махом".