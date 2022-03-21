З селищ на Київщині знову відправлять евакуаційні автобуси: звідки вивозитимуть людей

Українська влада продовжує евакуацію людей на Київщині, де триває бомбардування від окупантів. Так, зранку, 21 березня, буде кілька напрямків для евакуації місцевих автобусами.

Очільниця МінТОТ Ірина Верещук розповіла під час ранкового брифінгу 21 березня, що людей продовжують евакуйовували з сіл Київщини, передає 24 канал.

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З яких населених пунктів евакуюють людей

З селища Велика Димерка до Броварів

Місце зборів: будинок сільради на вулиці Бобрицька, 1. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.

З селища Ворзель до селища Білогородка

Місце зборів – вулиця Садова, 13. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Білогородки.

З міста Буча до селища Білогородка

Місце зборів – вулиця Енергетиків, 12. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Білогородки.

З села Козаровичі до міста Вишгород

Місце зборів – вулиця тренінговий центр Управління поліції. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Вишгорода.

Брифінг Ірини Верещук за 21 березня:



До слова, влада намагається організувати евакуюцію людей із Маріуполя. Зранку, 21 березня, з Запоріжжя відправилася чергова колона автобусів до Маріуполя. Їхня основна мета – вивезти місцевих з-під обстрілів окупантів.