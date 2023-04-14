Ситуація – напружена: у поліції звернулися до людей через стихійне лихо на Київщині

На Київщині станом на 14 квітня залишається напружена ситуація через підтоплення тимчасової переправи на автодорозі Київ – Овруч. Причиною стали рясні дощі та підняття рівня води у місцевій річці.

Андрій Нєбитов – начальник Головного управління Нацполіції Київщини – розповів деталі. Він наголосив, що в епіцентрі лиха – селище Іванків.

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Тимчасову переправу до селища Іванків підтоплено. Ситуація зі стихійним лихом лишається напруженою. Нагадаю, що через тривалі опади розмило дамбу місцевого ставка, водою затопило вулиці населеного пункту,

– мовиться у повідомленні.

Нєбитов повідомив, що об'їзд до Іванкова здійснюється через населений пункт Кухарі. Людей закликають бути обережними. Наразі правоохоронці допомагають людям подолати наслідки стихійного лиха.

Стихійне лихо на Київщині / Фото з соцмереж Андрія Нєбитова

Напередодні Нєбитов повідомив, що в Іванкові підтопило дві вулиці. Причиною стихійного лиха стали рясні опади, які зафіксували на Київщині. У річці Тетерів піднявся рівень води. Тимчасову переправу, збудовану на автодорозі Київ – Овруч підтоплено.

Окрім того, відомо, що вода підтопила низку житлових будинків. Людей просять не легковажити безпекою та дотримуватися усіх правил.