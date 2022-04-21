В селищі Мангуш окупанти могли поховати від 3 до 9 тисяч маріупольців

Фото з супутника свідчать, що у селищі Мангуш Маріупольського району окупанти могли поховати від 3 до 9 тисяч маріупольців.

На це вказує порівняння з супутниковими фото місця масових поховань в Бучі, де виявили 70 тіл. Але на знимках Maxar від 9 квітня сектор масових поховань в Мангуші у 20 разів більший.

Важливо Супутник зафіксував 300-метрову братську могилу маріупольців у Мангуші

Тіла у цій могилі вкладають в декілька шарів

Окупанти рили нові траншеї та заповнювали їх тілами щодня впродовж всього квітня. Джерела міськради Маріуполя повідомляють, що в таких могилах тіла вкладають в декілька шарів.

В Маріуполі скоєно найбільший воєнний злочин 21 століття. Це новий Бабин Яр. Тоді Гітлер вбивав євреїв, ромів та слов'ян. А зараз Путін знищує українців. Він вже вбив десятки тисяч цивільних в Маріуполі. І це вимагає потужної реакції всього цивілізованого світу. Будь-що потрібно зупинити геноцид,

– сказав мер міста Вадим Бойченко.



Супутниковий знімок Мангуша 9 квітня / Фото "Схеми"

Скільки маріупольців вбила Росія

До середини березня в різних частинах Маріуполя та у передмістях комунальні служби поховали близько 5 тисяч цивільних.

Місцева влада обережно припускає, що загальна кількість вбитих російською армією в Маріуполі становить 22 тисячі осіб.

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