В селищі на Волині ввели карантин через сказ у лисиці

В селищі на Волині оголосили карантин через сказ. Хворобу виявили у лисиці, яка загинула від удушення місцевого собаки.

Інцидент трапився в селищі Колки Луцького району. За інформацією Держпродспоживслужби Волині, лисиця забігла на територію приватного господарства. Там дику тварину задушив пес, а згодом син власника собаки зробив фото з мертвою лисицею у руках.

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Карантин діятиме 2 місяці

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, після підтвердження діагнозу труп лисиці спалили. Водночас подвір'я, де перебували собака та лисиця, дезінфікували.

В Луцькій райадміністрації через випадок сказу скликали засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, де й ухвалили рішення про оголошення карантину в селищі Колки та прилеглих територіях в радіусі 5 кілометрів.

Наразі в селищі розпочалася вакцинація від сказу усіх домашніх тварин. Окрім того, людей, які контактували з лисицею, направили до лікарів. Карантин діятиме 2 місяці.

Чим небезпечний сказ тварин

Джерело: Центр громадського здоров'я МОЗ

Сказ є гострим інфекційним захворюванням тварин і людини, спричиненим нейротропним вірусом сказу із роду Lyssavirus. Джерелом та резервуаром збудника захворювання є усі теплокровні тварини, найбільш небезпечні для інфікування людини м'ясоїдні.

Початкові симптоми сказу – підвищення температури та біль, а також відчуття поколювання, пощипування чи печіння у місці пошкодження. Після появи симптомів захворювання майже завжди закінчується летально.

Під час поширення вірусу центральною нервовою системою розвивається прогресивне смертельне запалення головного і спинного мозку.



Як людина може заразитися сказом / Інфографіка ЦГЗ МОЗ

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Обережно СКАЗ! У смт. Колки Луцького району оголошено карантин через сказ у лисиці, яку задушив собака, коли вона забігла в одне з обійсть.

У смт. Колки Луцького району Волинської області зареєстрували захворювання лисиці на сказ.

Діагноз поставили фахівці Волинської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (експертиза №003244 п.м.21 від 04.10.2021 року).

Під час розслідування встановлено, що на територію приватного господарства о 4 годині ранку забігла лисиця, яку згодом задушив собака. Після цього, як виявилося під час розслідування, син власника собаки, витягнувши труп дикої тварини з мішка, фотографувався з мертвою лисицею на руках.

Затверджено план заходів з ліквідації захворювання на сказ тварин у неблагополучному пункті (протокол № 10 від 06.10.2021р).

ЗАХОДИ: утилізація трупа лиса шляхом спалювання; проведено вимушену дезінфекцію хлорним вапном території, де перебували собака та лис; на засіданні державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Луцькій райдержадміністрації прийняли рішення про оголошення смт. Колки Луцького району неблагополучним пунктом щодо сказу, а прилеглу територію в радіусі 5 км – загрозливою зоною і введено карантинні обмеження; наразі в неблагополучному пункті та загрозливій зоні проводиться вакцинація проти сказу всіх сприйнятливих тварин. контактних осіб направили на огляд до сімейного лікаря .

На сьогодні – це перший випадок захворювання тварин на сказ у смт Колки Луцького району.