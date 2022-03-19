Село Демидів на Київщині може бути повністю затоплене через руйнування греблі

19 березня 2022 , 15:23
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Джерело:

телеграм телеканалу "Дом"

Село Демидів на Київщині станом на 19 березня може бути повністю затоплене через руйнування греблі. Вона постраждала внаслідок активних бойових дій у регіоні.

Мовиться про греблю на Київському водосховищі. Після руйнувань до села безперервно надходить вода.

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Село Демидів у Київській області може повністю бути затопленим через руйнування греблі,
– мовиться у повідомленні.

Підняття рівня води надалі може призвести до неможливості передати гуманітарну допомогу місцевим жителям та евакуювати людей.

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Автор: Мар'яна Бекало