Село Демидів на Київщині може бути повністю затоплене через руйнування греблі
19 березня 2022 , 15:23Читать новость на русском
Джерело:телеграм телеканалу "Дом"
Село Демидів на Київщині станом на 19 березня може бути повністю затоплене через руйнування греблі. Вона постраждала внаслідок активних бойових дій у регіоні.
Мовиться про греблю на Київському водосховищі. Після руйнувань до села безперервно надходить вода.
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Село Демидів у Київській області може повністю бути затопленим через руйнування греблі,
– мовиться у повідомленні.
Підняття рівня води надалі може призвести до неможливості передати гуманітарну допомогу місцевим жителям та евакуювати людей.
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