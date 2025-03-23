Надію звільнили від російських загарбників: показуємо на карті, де розташоване село

Бійці Третьої штурмової бригади звільнили населений пункт Надія Луганської області. Українські захисники провели 30-годинну операцію, внаслідок якої деокупували село.

Де розташоване деокуповане село Надія – повідомляє 24 Канал.

Важливо 30-годинна операція ЗСУ: 3 ОШБр звільнила населений пункт Надія на Луганщині

Де село Надія, яке звільнила Третя штурмова бригада

У неділю, 23 березня, у Третій штурмовій бригаді офіційно повідомили про звільнення села Надія у Луганській області. Населений пункт розташований у Сватівському районі, поблизу селища Райгородка та Новоєгорівки.

Село розташоване на Лиманському напрямку. Як повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ, на цій ділянці фронту ворог протягом доби провів 21 атаку, в тому числі – й біля села Надія.

Аналітики Deep State вже оновили мапу бойових дій та показали, де розташоване деокуповане село.

Звільнене село Надія: де розташоване на карті

Згідно з інформацією з відкритих джерел, російські військові захопили населений пункт на початку повномасштабного вторгнення. У жовтні 2022 року село Надія звільнили українські захисники.

В Deep State додали, що наприкінці лютого – на початку березня 2025 року противник здійснював активний тиск в даному районі й зміг зайняти населений пункт, але розвинути подальший успіх так і не вдавалося, хоча ворог постійно штурмував як піхотою, так і технікою позиції Сил Оборони. Українським захисникам вдалося відтіснити ворога і повернути село під свій контроль.

У Третій штурмовій додали, що за 2 місяці активних штурмів повністю втратив весь особовий склад двох полків – 752-го та 254-го 20-ї армії Росії. Також російські загарбники втратили чимало техніки.