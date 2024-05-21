У Бєлгороді заявили про обстріл села Вознесенівка: спалахнув резервуар з паливом

У Бєлгородській області бідкаються, що село Вознесенівка Шебекинського міського округу атакують дрони. Очевидці повідомили про гучні вибухи, згодом – про пожежу.

Про вибухи повідомляють російські телеграм-канали. Водночас місцева влада заявила про атаку безпілотників.

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У мережі іронізують, що в БНР обирають Папу Римського.

"За попередніми даними, вибори відбуваються внаслідок удару БПЛА", – пишуть у тг-каналах.

Згодом стало відомо, що унаслідок вибухів горить резервуар з паливом на території сільгосппідприємства.

Стовп диму унаслідок вибухів у селі Вознесенівка: відео

Окупанти заявили про атаку

Місцевий губернатор повідомив, що село Вознесенівка Шебекинського міського округу нібито зазнало атаки ЗСУ за допомогою дрона-камікадзе.

"Внаслідок його падіння з подальшою детонацією постраждалих немає, є пошкодження на території сільськогосподарського підприємства", – зазначив росіянин.

За даними місцевої влади, унаслідок вибухів посічені складські приміщення та ангари з технікою. Водночас окупанти визнали, що сталося займання ємності з паливом.

Переконують, що пожежники оперативно ліквідували наслідки.

Вибухи в Бєлгороді: актуально

Учора, 20 травня, у Ленінградській області Росії спалахнула Виборзька нафтобаза.

Також у Краснодарському краї Росії повідомили про атаку на військовий аеродром у станиці Кущівській. А ще вибухи чули в районі нафтопереробного заводу у Слов'янську-на-Кубані.

Попередні дні в Бєлгородській області також було неспокійно. Зокрема, 18 травняросіяни заявили буцімто було збили ракету "Точка-У".