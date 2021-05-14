Якщо це правда, Семенченко має отримати нагороди, – Шевченко про обстріл "112 Україна"

"Позаштатний агент НАБУ" Євген Шевченко відреагував на підозру екснардепу Семену Семенченку через ймовірний обстріл телеканалу "112 Україна". Він заявив, що Семенченка слід нагородити за таке.
Джерело:фейсбук Євгена Шевченка
Шевченко написав, що Служба безпеки України звинуватила Семенченка в тому, що у 2019 році він, разом з ветеранами добровольчого батальйону "Донбас", обстріляли будівлю каналу.
До теми Семенченку вручили підозру через обстріл телеканалу "112 Україна"
Якщо це правда, то Семен і побратими мають отримати державні нагороди за те, що в умовах бездіяльності та імпотентності влади намагалися знищити рупор російської пропаганди!
– стверджує Шевченко.
Підозра Семенченку: що цьому передувало
- Про підозру щодо обстрілу Семенченку повідомили 14 травня. Слідство стверджує, що Семенченко залучив двох учасників підпорядкованого йому збройного формування для вчинення теракту.
- Крім того, в СБУ вважають, що Семенченко організував передачу грошей, аби купити засоби для теракту.
- Якщо провину екснардепа доведуть, йому загрожує від 7 до 12 років в'язниці.
Зверніть увагу! Семенченка та Шевченка також підозрюють у створення "приватної військової компанії". Їм повідомили про підозру щодо організації схеми ввезення військових запчастин і товарів з Росії поза митним контролем.
Однак підозрювані заперечують свою провину.