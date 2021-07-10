Семенченку оголосили нову підозру у справі про "незаконну ПВК"

Екснардепу Семену Семенченку оголосили ще одну підозру. Це відбулося через 4 місяці після відкриття кримінальної справи щодо створення "приватної військової компанії".

У чому підозрюють Семенченка

Екскомандира батальйону "Донбас" підозрюють у зберіганні вогнепальної зброї чи бойових припасів за змовою групи осіб. Про це заявив адвокат Семенченка Владислав Добош.

Раніше Апеляція залишила Семенченка під вартою

Це очікувано для нас і не є сюрпризом. 4 місяці тому йому інкримінували незаконне збройне формування без зброї. Зараз йому вручили підозру зі свідчень людей про те, що начебто ця зброя знайдена десь у лісі й належала йому,

– сказав адвокат.

Він додав: "Тобто не тому, що безпосередньо у Семенченка була вилучена якась зброя, а через те, що якісь люди просто сказали, що у нього є зброя".

Добош зауважив, що екснардепу вручили підозру якраз перед черговим засіданням Солом'янського райсуду Києва. Раніше його перенесли на 12 липня через неявку сторони обвинувачення.

На думку сторони захисту, підозру вручили, аби були підстави продовжити Семенченку запобіжний захід.

Коротко про справу екснардепа