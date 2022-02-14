Семеро людей загинули під час вибуху на півдні Франції

У місті Сен-Лоран-де-ла-Саланк, що у Франції, вночі 14 лютого стався вибух у житловому будинку. Загинули семеро людей, серед них двоє – діти.

За інформацією ЗМІ, вибух пролунав близько 1:00 ночі – на рівні продуктового магазину. Він був розташований на першому поверсі.

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Четверо людей отримали поранення внаслідок вибуху

Серед загиблих, за інформацією ЗМІ, є двоє дітей. Також одна людина дуже серйозно постраждала. 27-річний чоловік вистрибнув з першого поверху і травмувався.

Ще троє – отруїлись чадним газом, усіх потерпілих доправили до лікарні. Ще 25 місцевих жителів довелось евакуювати.

Пожежу гасили понад 80 рятувальників

Внаслідок вибуху почалася пожежа, яку гасили понад 80 пожежників. Внаслідок трагічного випадку зруйнувало 11 квартир. Причини смертельного інциденту наразі невідомі, правоохоронці вже розпочали розслідування.

Дивіться фото з місця пожежі / Фото France bleu:

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