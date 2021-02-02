Сена вийшла з берегів і затопила частину Парижа: відео, фото

У Парижі вийшла з берегів річка Сена. Причиною стали рясні дощі, що йшли у столиці Франції упродовж останніх тижнів. І, як результат, рівень води в Сені піднявся.

Джерело: The Local France

Сена вийшла з берегів і у кількох сусідніх із Парижем регіонах Франції. У столиці ж затопило численні набережні, зокрема в районах саду Тюїльрі, Лувру та музею Орсе.

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Докладніше про стихію

У мерії Парижа розповіли, що 1 лютого рівень води в Сені піднявся до майже 4 метрів. Щоправда, фахівці попереджають, що пік паводку все ще не пройдено. Очікують, що ця тенденція збережеться і наступними днями залежно від дощів.

Через вихід Сени набережні в Парижі затопило: дивіться відео

Через ситуацію, що складалася, рівень небезпеки для Парижа підняли до жовтого. Він відповідає ризику повені або швидкому підйому рівня води, який не завдає значної шкоди, але вимагає особливої пильності.

Крім того, з метою безпеки вже кілька зон у французькій столиці перекрито. Зокрема, поблизу мосту Бір-Хакейм, а також недалеко від саду Тюїльрі та Лебединого острова.

Паводок у Парижі: дивіться відео

Водночас у місті прибрали з набережних пересувні кафе, а також лави й сміттєві баки. Жителям французької столиці, які проживають на баржах, порадили переставити свої транспортні засоби в безпечне місце.

Як у Парижі Сена вийшлла з берегів: дивіться відео

У січні 2018 року рівень води в Сені піднімався, а під час повені в січні 1910 року –Сена власне й живиться дощовими водами. Її. Впадає річка в Ла-Манш.