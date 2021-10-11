Сенат Чехії хоче передати повноваження президента, поки той перебуває в реанімації

Чеський президент Мілош Земан наразі перебуває в реанімації. Водночас сенат Чехії має намір передати повноваження політичного лідера.

Мілош Вистрчіл – глава сенату – хоче скликати комісію вже 19 жовтня. На ній можуть обговорити питання повноважень президента.

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За словами Вистрчіла, чинний президент може не обіймати посаду через стан здоров'я. Ймовірно, це призведе до формування нового чеського уряду за результатами парламентських виборів.

Чи дозволяє зробити це закон? Згідно із Конституцією держави, якщо Палата депутатів і Сенат захочуть позбавити президента повноважень – вони можуть це зробити. Відтак вони перейдуть до прем'єр-міністра, спікера Палати депутатів або глави Сенату.

В Чехії 8 – 9 жовтня відбулись вибори, після яких президент повинен призначити прем'єр-міністра. В результаті виборів опозиція перемогла партію на чолі з Бабшем, яка тепер не зможе самостійно сформувати новий уряд.

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