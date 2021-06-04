Сенат Чехії хоче відсторонити президента Земана, уряд – проти

У Чехії – політичне протистояння через президента країни Мілоша Земана. У Сенаті Чехії вважають, що потрібно відсторонити Земана від посади. В уряді з рішенням парламентарів не погоджуються.

Пропозицію щодо Земана висловили у комітеті Сенату Чехії у закордонних справах, оборони та безпеки. Cенатори вважають, що сам президент не хоче працювати на цій посаді.

Раніше Президента Чехії звинуватили в розкритті даних розслідування вибухів на складах зброї

Верхня палата парламенту може проголосувати за відсторонення Земана вже наступного тижня. Для обґрунтування цього підготували документ на 43 сторінки.

Сенатори вважають, що Земан діє на користь Росії та Китаю

Головна позиція сенаторів – президент Земан діє на користь Росії та Китаю, він підриває довіру до чеських спецслужб.

Мілош Земан нездатний виконувати обов'язки свого офісу, він часом дезорієнтований, не може координувати свої дії з урядом, підриває сили безпеки та оборони країни у виконанні їх обов'язків і, як правило, діє таким чином, який суперечить присязі, яку він складав,

– цитують документ Novinky.

Обурення членів Сенату викликали нещодавні коментарі Земана щодо вибухів у Врбетіце. Президент поставив під сумнів результати розслідування щодо причетності до цього російських спецслужб.

Нижня палата парламенту, швидше за все, провалить рішення

Зазначимо, що рішення Сенату щодо Земана – недостатньо. Схвалити його має ще й нижня палата парламенту, яка, швидше за все, ініціативу провалить. Також не надто схвально на бажання сенаторів відгукнулись і в уряді. Прем'єр Андрій Баьіш переконаний, що президент має продовжити виконання обов'язків, а такі спроби політиків можуть бути не чим іншим, як держпереворотом.

До теми Спершу результати розслідування, тоді – висновки, – президент Чехії про вибухи у Врбетіце

Земан виступив щодо ролі росіян у вибухах у Врбетіце

Раніше президента Земана звинуватили у передчасному розголошенні таємниць слідства щодо Врбетіце. Адже ще наприкінці квітня політик прокоментував роль росіян у справі по телебаченню. Тоді президента закликав не робити передчасних висновків.