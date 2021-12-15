Сенат США схвалив оборонний бюджет на 300 мільйонів для України

Сенат США у середу, 15 грудня, схвалив оборонний бюджет для України. Мовиться про суму у розмірі 300 мільйонів доларів.

За документ проголосували після кількох тижнів затримки. Тепер оборонний бюджет на загальну суму 770 мільярдів доларів направили на підпис президенту Джо Байдену.

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Як розділилися голоси:

"за" – 89 голосів;

"проти" – 19 голосів.

Підтримка Україні у розмірі 300 мільйонів доларів – це на 50 мільйонів більше, аніж у запиті Байдена. З цієї суми 75 мільйонів доларів – гроші на летальне озброєння.

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