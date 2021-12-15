Сенат США схвалив оборонний бюджет на 300 мільйонів для України
15 грудня 2021 , 20:15Читать новость на русском
Джерело:Axios
Сенат США у середу, 15 грудня, схвалив оборонний бюджет для України. Мовиться про суму у розмірі 300 мільйонів доларів.
За документ проголосували після кількох тижнів затримки. Тепер оборонний бюджет на загальну суму 770 мільярдів доларів направили на підпис президенту Джо Байдену.
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Як розділилися голоси:
- "за" – 89 голосів;
- "проти" – 19 голосів.
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