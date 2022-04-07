Сенат США схвалив закон щодо програми ленд-лізу: востаннє діяла під час Другої світової

Сенат США одностайно підтримав схвалення закону, який дозволяє президенту Байдену активувати програму ленд-лізу. Це допоможе доставляти військову техніку в Україну за прискореною процедурою.

Тепер рішення має розглянути ще Палата представників. Востаннє така програма була використана ще під час Другої світової війни.

До теми Захід хоче озброїти Україну настільки, щоб Путін не хотів повторити вторгнення, – NYT

Під час Другої світової США передавали озброєння у Європи

Під час Другої світової війни з допомогою ленд-лізу США передавали озброєння своїм союзникам у Європі, що воювали проти гітлерівської Німеччини. Тоді частково ленд-ліз змінив хід протистояння, адже зброя почала надходити дуже швидко – без трудомістких процедур.

ЗМІ пишуть, що США пішли на такий крок задля України, адже вважають, що вторгнення Росії становить екзистенційну загрозу ліберальному порядку. Також у Вашингтоні зрозуміли, що українська армія може протистояти загарбнику.

Що відомо про Закон про ленд-ліз про оборону демократії України від 2022 року

Він дозволить прискорити передачу в Україну важливого військового обладнання та інших важливих поставок за рахунок скорочення бюрократичної тяганини. Процедура дозволяє де-факто дарувати озброєння з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі здійснять виплату США пізніше.

Варто переглянути: нічне звернення президента Зеленського від 6 квітня