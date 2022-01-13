Сенат США відхилив санкції проти "Північного потоку-2"

13 січня 2022 , 22:46
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Джерело:

Сенат США

Штати відхилили санкції проти "Північного потоку-2". Відповідне рішення ухвалили у Сенаті США.

Відповідне рішення ухвалили 13 січня. Санкції пропонував республіканець від штату Техас Тед Круз. 

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Сенат США відхилив санкції проти "ПП-2" 

Зокрема пропозиція не набрала відповідної потрібної кількості голосів. 

Законопроєкт передбачав запровадження санкцій щодо організацій, відповідальних за проєктування, будівництво та експлуатацію газопроводу, а також щодо низки їхніх працівників протягом 15 днів після його ухвалення,
– мовиться у повідомленні.  

Перед цим сенатор Тед Круз у грудні 2021 року домігся від демократів проведення до 14 січня голосування щодо його пропозицій щодо санкцій проти газопроводу "ПП-2". Демократи погодились  в обмін на те, що республіканець не перешкоджатиме затвердженню Сенатом кандидатур президента Джо Байдена на посади в адміністрації.

До речі, можливість санкцій проти "ПП-2" згадується в іншому законопроєкті, який представили сенатори-демократи. У документі перераховуються можливі санкції, які, на думку його авторів, потрібно буде запровадити проти Росії у випадку нападу на Україну.

 

Автор: Діана Квасневська