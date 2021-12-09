Сенат США відхилив вимогу Байдена щодо щеплень працівників приватних компаній
Джерело:"Голос Америки"
Сенат США заблокував мандат Джо Байдена щодо обов'язкової вакцинації працівників підприємств, де працевлаштовані понад 100 людей.
Якщо ж працівники не щеплюються, мандат передбачав обов'язкове щотижневе тестування на коронавірус. За анулювання вимоги Байдена проголосували 52 сенатори.
Зауважте Штам Омікрон може серйозно вплинути на перебіг пандемії, – ВООЗ
Судді наразі призупинили виконання мандату. Тепер документ надійде до Палати представників. Водночас ЗМІ припускають, що вимога залишиться чинною.
Рішення Сенату викликало у США неоднозначну реакцію.
Позиція ООН щодо обов'язкової вакцинації
Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет зауважила, що будь-які вимоги до вакцинації повинні відповідати відразу 4 принципам:
- законності;
- необхідності;
- пропорційності;
- недискримінації.
В ООН наголосили: кожна країна, яка запроваджує обов'язкову вакцинацію проти COVID-19, має гарантувати своїм громадянам дотримання прав людини.
Смертність від COVID-19 зросла
- Станом на 8 грудня у ВООЗ заявили, що упродовж останнього тижня кількість смертей від коронавірусу зросла. Моторошний показник зріс відразу на 10%.
- Станом на 5 грудня коронавірус у світі забрав 5,2 мільйона життів.
- У ВООЗ наголосили, що вакцинація має тривати.
Обов'язкова вакцинація працівників: дивіться у "Про новини"