Сенат США заборонив імпорт російських нафти та газу

Сенат США прийняв законопроєкт про заборону імпорту нафти та газу з Росії через війну проти України.

Ембарго на російські енергоносії

За рішення проголосували одноголосно – усі 100 сенаторів. Закон передбачає заборону імпорту нафти, газу, вугілля та інших енергоносіїв з Росії.

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Майже місяць тому Президент США Джо Байден підписав указ, який передбачав, по суті, ті самі кроки. Законопроєкт Сенату посилює розпорядження Байдена, це значно ускладнить його скасування для майбутніх президентів.

Заборона на імпорт нафти була прийнята одразу після одностайного схвалення Сенатом законопроєкт про скасування норм торговельних відносин Росії зі Сполученими Штатами. Законодавство також розірве звичні торговельні відносини з Білоруссю.

Цей пакет має на меті задіяти всі інструменти економічного тиску на Володимира Путіна та його прихильників-олігархів. Путінська Росія не заслуговує на те, щоб бути частиною економічного порядку, який існував після закінчення Другої світової війни,

– сказав сенатор Рон Уайден, штат Джорджія.

Очікується, що як законопроєкт про заборону нафти, так і закон про статус торгівлі отримають голоси в Палаті представників наступного дня, 8 квітня. Експерти вважають, що за них проголосують переважна більшість парламентарів.

Нагадаємо, напередодні США ввели нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили доньки Володимира Путіна, дружина й дочка Сергія Лаврова, а також члени Радбезу. Окрім цього, санкції наклали й на "Сбєрбанк" та "Альфа-банк".

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