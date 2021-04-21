В Сенаті підтримали призначення Нуланд заступницею Держсекратаря – Голос Америки

У комітеті закордонних справ Сенату підтримали кандидатуру Вікторії Нуланд на посаду заступниці Державного секретаря Сполучених Штатів Америки. Затвердити Нуланд на зможе верхня палата Конгресу.

Також комітет схвалив новий законопроєкт щодо безпекового партнерства з Україною. Він передбачає збільшення розмірів щорічної допомоги Україні, зокрема надання летальної зброї.

До теми США продовжать підтримувати Україну летальною зброєю, – Держдеп

Додаткова зброя від США для України

Білий дім зважує прохання Києва про направлення додаткової зброї в Україну. Про це з посиланням на власні джерела написало видання Politico.

Журналісти загострили увагу на небезпечному накопиченні військової сили на українських кордонах. За їхніми джерелами, розгляд запиту перебуває на початковій стадії.

Нові санкції проти "Північного потоку-2"

Американські законодавці закликають адміністрацію Джо Байдена запровадити санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2". За їхніми словами, газогін загрожує не лише європейській економічній безпеці, а й американським інтересам.

Що таке "Північний потік-2"? Це газопровід, який Росія почала будувати, щоб транспортувати природний газ до Європи в обхід України. В Міністерство юстиції США Це газопровід, який Росія почала будувати, щоб транспортувати природний газ до Європи в обхід України. В Міністерство юстиції США затвердили 2 пакети санкцій проти "Північного потоку-2", але остаточних рішень ще не ухвалили.

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