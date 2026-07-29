За словами Шахін, компанії США стають об'єктами цілеспрямованих атак. Сенаторка наголосила, що проводила зустрічі з представниками американського бізнесу в Україні, і вони переконані, що Росія навмисно б'є по їхніх підприємствах.

У Сенаті США показали фото з фабрики Philip Morris

Шахін продемонструвала у Сенаті фото з фабрики Philip Morris у Харкові, постраждалої від російської атаки. Крім того, сенаторка наголосила, що постраждали й інші компанії, як-от Coca-Cola, Mondeliz, а також Cargil.

Це рятувальник на фабриці Philip Morris у Харкові. Вони атакували Coca-Cola, Cargil, Mondeliz та інші американські компанії, які стали об'єктами цілеспрямованих ударів,

– розповіла Шахін.

Фото Philip Morris після російської атаки показали у Сенаті / Скриншот з відео

Сенаторка закликала підтримати законопроєкт та запровадити нові санкції, адже єдина мова, яку розуміє Кремль, – це економічний тиск. Чим менше доходів отримує Росія, тим менше у неї можливостей продовжувати війну проти України.