У Сенаті США привітали Україну з Днем Незалежності – Голос Америки

До привітань з нагоди Дня Незалежності доєднались американські законодавці від обох партій. Про підтримку США, побудову вільного та демократичного майбутного для громадян України заявили члени групи підтримки держави у Сенаті.

Мовиться про демократів Джин Шагін і Бена Кардіна та республіканців Рона Джонсона й Роба Портмана. У заяві мовиться: "За ці роки Україна зіштовхнулася із величезними викликами на шляху побудови більш процвітаючого майбутнього для своїх громадян".

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Законодавці додали, що всупереч цій боротьбі, прогрес, якого досягнула Україна у питанні невідкладних реформ управління, є беззаперечним. Водночас вони вкотре засудили посягання Росії на територіальну цілісність України.

Держсекретар США привітав Україну з 30-річчям

Держсекретар США Ентоні Блінкен привітав українців з Днем Незалежності. У письмовій заяві він наголосив, що 30 років тому Україна зважилася розпочати новий курс і може пишатись своїми досягненнями.

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Лідерка підтримки України у Конгресі розповіла про зміни у державі

Співзасновниця і співголова Конгресової групи підтримки України Марсі Каптур є лідеркою підтримки України у Конгресі. Вперше вона побувала на території держави ще у 1983 році, за часів СРСР. Вона розповіла, як на її думку, змінилась Україна за 30 років незалежності.

"Я думаю, це видно в очах українців. Вони тепер знають, що означає жити вільно. Раніше я цього не бачила, погляди були опущені донизу, це був їхній самозахист через те, що могло статись, якби вони висловили якусь думку", – зауважила Марсі Каптур.

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