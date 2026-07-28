Сенатори США дійшли згоди щодо "пекельних санкцій" проти Росії: коли відбудеться голосування

У вівторок, 28 липня, двопартійна група сенаторів дійшла згоди щодо законопроєкту, який дозволить президенту США Дональду Трампу запроваджувати додаткові обмеження проти найбільших покупців російських енергоносіїв, а також Ірану.

Про це повідомляє Bloomberg.

Чи запровадять США "пекельні санкції"?

Процедурне голосування щодо законопроєкту заплановане на вечір 28 липня.

Документ передбачає продовження санкцій проти Ірану та окремо стосується експорту російської нафти й газу. Він надає президентові повноваження запроваджувати мита щодо п'яти найбільших покупців російської сирої нафти та природного газу, а також проти п'яти країн, які найбільше сприяють обходу санкцій проти російського енергетичного сектору.

Як зазначають у Bloomberg, хоча законопроєкт давно підтримували Ліндсі Грем та інші прихильники України, його ухвалення може поставити під загрозу й без того нестабільні торговельні відносини США з Китаєм та Індією, які є найбільшими покупцями російських енергоносіїв.

Деякі законодавці від Демократичної партії також виступають проти документа та попереджають, що Трамп може використати його як юридичне обґрунтування для запровадження масштабних нових мит.