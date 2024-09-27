На зустріч із Зеленським: сенатори Макконнелл і Шумер одягли краватки у синьо – жовтих кольорах

В четвер, 26 вересня, Володимир Зеленський прибув до Капітолію США. Лідер України там зустрівся із сенаторами-демократами і сенаторами-республіканцями.

Двоє сенаторів вирішили висловити підтримку Україні за допомогою елементів одягу. Так, вони одягнули на зустріч краватки в кольори українського прапора.

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Сенатори одягли краватки у синьо-жовтих кольорах

Президент України 26 вересня зустрівся із двопартійною делегацією Сенату США, під час якої він представив План перемоги, який він також показав главі США Джо Байдену, віце-президентці і кандидатці на пост президента США Камалі Гарріс.

Зокрема, Зеленський прибув до Капітолію в супроводі двох сенаторів від протилежних таборів – лідера демократичної більшості у Сенаті Чака Шумера та лідера республіканців Мітча Макконнелла.

Кожен з них вирішив продемонстрували свою прихильність Україні за допомогою одягу.

Вони обрали краватки у кольорах українського прапора. Зокрема, Мітч Макконнелл обрав смугасту блакитно-жовту краватку із блакитною сорочкою. А Чак Шумер обрав насиченішого синього відтінку сорочку і жовту краватку з синіми пташками.

За даними американських медіа, зустріч із сенаторами тривала понад годину перед візитом Зеленського до Білого дому.