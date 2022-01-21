Сенатори США представили законопроєкт про поставку Україні зброї за ленд-лізом

Американські сенатори запропонували дозволити Джо Байдену укладати угоди з Україною про постачання їй озброєнь по ленд-лізу. Такий формат працюватиме доти, доки Росія не зменшить присутність біля кордонів України.

Про представлення у США законопроєкту про постачання Україні зброї за ленд-лізом розповів сенатор Роджер Вікер. До такого кроку вдалися через загострення агресії зі сторони Москви.

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Деталі документа про поставку Україні зброї за ленд-лізом

Законопроєкт розробили сенатори-демократи Бен Кардін, Джинн Шейхін та Річард Блумента, а також представники республіканців Джон Корнін, Роджер Вікер та Ліндсі Грем.

Сенатори переконані, що цей законопроєкт гарантує, що бюрократичні перешкоди не завадять адміністрації США діяти швидко, аби надати Україні інструменти, які необхідні для захисту населення за умови, що Володимир Путін вирішить вдертися у країну.

У документі йдеться про те, що будь-які російські кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури України вважатимуть збройним нападом. Постачати озброєння по ленд-лізу буде дозволено тільки Україні. Закон діятиме доти, доки Росія не зменшить кількість своїх військових на кордоні з Україною до рівня березня 2021 року.

У проєкті закону є пункти про те, що президент або його представник повинні запровадити прискорені процедури постачання будь-якої військової техніки, переданої Україні, аби вона отримала все своєчасно.

Ленд-ліз: що це таке

Ленд-ліз – державна програма, за якою США постачали своїм союзникам у Другій світовій війні бойові припаси, техніку, продукти, медобладнання, ліки, а також стратегічну сировину.

Суть цієї програми – американський лідер має владу допомагати будь-якій країні, чия оборона є життєво важливою для США.

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