У США сенатори закликають ввести санкції проти Білорусі. Вони оприлюднили спеціальну резолюцію, у якій рекомендують білоруській владі відпустити усіх затриманих протестувальників, зокрема, заарештованих ще до виборів.

13 сенаторів США із двох штатів у своїй резолюції назвали "ні вільними, ні чесними" білоруські вибори, на яких переміг Олександр Лукашенко. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Сенатор-республіканець Джим Рішч, який очолює комітет Сенату із закордонних справ, заявив, що насильство та репресії, якими борються з білоруською опозицією, є "немислимими".

Про що написано у резолюції

У тексті резолюції зазначено, що санкції США мають запровадити у координації з Євросоюзом та іншими міжнародними партнерами. Рішч наголосив: ця резолюція є символом того, що США підтримують народ Білорусі та їхнє право на вільні вибори і свободу думок.

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