Вибори не були вільними: сенатори США закликають до санкцій щодо Білорусі
У США сенатори закликають ввести санкції проти Білорусі. Вони оприлюднили спеціальну резолюцію, у якій рекомендують білоруській владі відпустити усіх затриманих протестувальників, зокрема, заарештованих ще до виборів.
13 сенаторів США із двох штатів у своїй резолюції назвали "ні вільними, ні чесними" білоруські вибори, на яких переміг Олександр Лукашенко. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
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Сенатор-республіканець Джим Рішч, який очолює комітет Сенату із закордонних справ, заявив, що насильство та репресії, якими борються з білоруською опозицією, є "немислимими".
Про що написано у резолюції
У тексті резолюції зазначено, що санкції США мають запровадити у координації з Євросоюзом та іншими міжнародними партнерами. Рішч наголосив: ця резолюція є символом того, що США підтримують народ Білорусі та їхнє право на вільні вибори і свободу думок.
Боротьба білоруської влади з опозицією: що відомо
- Після президентських виборів білоруси вийшли на масові протести. Вони не визнавали перемоги чинного президента Олександра Лукашенка. За даними незалежних екзит-полів, вибори виграла опозиціонерка Світлана Тихановська.
- Мирних мітингувальників ОМОНівці розганяли ґумовими кулями та світлошумовими гранатами. Є загиблі, сотні людей отримали моторошні поранення.
- Тихановська та її соратники утворили Координаційну раду.
- Спершу чинна влада визначала її неконституційною, а згодом перейшла до радикальніших дій.
- Більшу частину президії ради заарештували, інших опозиціонерів змусили виїхати з Білорусі. На волі у Білорусі наразі перебуває тільки Нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.
- Люди продовжують щодня виходити на протести.