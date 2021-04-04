Щоб не було непорозумінь: Сенцов розповів, які в нього відносини з матір'ю молодшої доньки

В українського режисера та колишнього бранця Кремля Олега Сенцова народилася ще одна донька. Після цього у ЗМІ та соцмережах почалися ширитися чутки, хто є мамою дитини, та в яких стосунках з нею сам Сенцов.

Аби розставити всі крапки над "і", експолітв'язень вирішив розповісти подробиці свого особистого життя.

Важливо В Олега Сенцова народилася донька: фото

Як написав Сенцов у соцмережах, деякі факти потребують роз'яснень, щоб не відбувалось непорозумінь.

У мене народилась донька Емма. З її мамою в мене були невдалі й тому нетривалі стосунки. Звістка про появу майбутньої дитини з'явилась, коли вони вже закінчились,

– зізнався експолітв'язень.

Він додав, що "діти ні в чому не винні". І підкреслив, що їх треба любити завжди, навіть якщо батьки не живуть разом.

Що відомо про молодшу доньку Сенцова

Новина про народження дівчинки Емми з'явилася 5 лютого. Особистість матері тривалий час залишалася загадкою. Однак українські ЗМІ припустили, що матір'ю дівчинки може бути журналістка та активістка Юлія Бабич.

У фейсбуці журналістка публікує багато світлин з немовлям – усюди є хештег #КрихіткаОлегівна. Судячи з дописів у соцмережі, народила Бабич ще у середині грудня.

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