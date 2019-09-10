Сенцов не зміг купити собі одяг через людей, які хотіли з ним сфотографуватися

Український режисер та колишній політв'язень, якого 7 вересня звільнили з російського полону, Олег Сенцов хотів купити для себе новий одяг в магазині українських брендів "Всі.Свої". Але через бажання великої кількості людей з ним сфотографуватися він не встиг вибрати речі.

Сталося все 9 вересня під час першої прогулянки Сенцова після обміну по Хрещатику, написав на своїй сторінці у Facebook цей магазин.

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Сенцов хотів зняти тюремний одяг і купити новий, але в нього це не вийшло, бо його одразу атакували десятки охочих сфотографуватися.

Вони додали, що рік тому саме на цьому місці також був Сенцов. Але, на жаль, тоді на банерах у вітринах, а в цьому році персонал магазину зустрівся з ним особисто.

Зазначимо, що ексбранець Кремля буде жити поки у Києві з дочкою. Його мама та син приїхали також до столиці на деякий час, але син з колишньою дружиною повернеться в анексований Крим.

Важливо! 7 вересня у рамках обміну полоненими між Україною і Росією Сенцова та ще 34 українських бранців Кремля звільнили з російського полону.

Що відомо про звільнення українських політв'язнів?7 вересня близько 14:00 літак з полоненими Росією українцями приземлився в київському "Борисполі". Моряків, яких Росія захопила в листопаді 2018 року, а також інших бранців Кремля обміняли за схемою "35 на 35".



Крім моряків, на Батьківщину повернулися Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов. Зі свого боку Україна видала Росії, зокрема, Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні.



В Україну повернулися бранці Кремля / інфографіка 24 каналу



В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу