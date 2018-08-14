Сенцов продовжує голодування і назвав свій стан "передкритичним", – правозахисниця

Незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов голодує вже 93-й день. У вівторок, 14 серпня, політв’язень сказав російській правозахисниці Зої Свєтовій, що його стан "передкритичний".

Про це повідомляє RTVI.

Свєтова зустрілася з Сенцовим 14 серпня у російській колонії та розповіла, що розмовляла з політв’язнем 2години у присутності начальника колонії і ще 2 працівників.

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Лікарі колонії, яким Сенцов довіряє, роблять те, що можуть робити, але не роблять жодних прогнозів. Адвокат казав, що йому роблять крапельниці і надають суміш, яку він приймає. Але це ситуація, яка не може врятувати його життя,

– розповіла Свєтова.

Правозахисниця додала, що режисер не планує припиняти голодування. За словами Свєтової, мета голодування Сенцова залишилася такою ж, як і була: звільнення українських політв'язнів з російських в'язниць.

Нагадаємо, напередодні адвокат політв'язня Дмитро Дінзе заявив, що найближчим часом у Сенцова можуть почати відмовляти внутрішні органи.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.