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СКАНДАЛ С ФИЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Сенцов продолжает голодовку и назвал свое состояние "передкритичним", – правозащитница

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Сенцов находится в "передкритичном" состоянии
Сенцов находится в "передкритичном" состоянии / Фото из свободных сетей

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов голодает уже 93-й день. Во вторник, 14 августа, политзаключенный сказал российской правозащитнице Зои Световой, что его состояние "передкритичное".

Об этом сообщает RTVI.

Светова встретилась с Сенцовим 14 августа в российской колонии и рассказала, что разговаривала с политзаключенным 2 часа в присутствии начальника колонии и еще 2 работников.

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"Врачи колонии, которым Сенцов доверяет, делают то, что могут делать, но не делают никаких прогнозов. Адвокат говорил, что ему делают капельницы и дают смесь, которую он принимает. Но это ситуация, которая не может спасти его жизнь", – рассказала Светова.

Правозащитница добавила, что режиссер не планирует прекращать голодовку. По словам Световой цель голодовки Сенцова осталась такой же, как и была: освобождение украинских политзаключенных из российских тюрем.

Напомним, накануне адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе заявил, что в ближайшее время у Сенцова могут начать отказывать внутренние органы.

За что в России осудили Олега Сенцова?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости Украины Новости России Олег Сенцов Украинцы в плену РФ голодовка
Источник: 24 Канал
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