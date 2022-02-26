Сер Ентоні Хупер просить поліцію Лондона розслідувати путінські злочини

Російсько-українська війна триває з 24 лютого. Діяти проти російських окупантів вирішив сер Ентоні Хупер, який допомагає Україні очищувати судову систему.

Англійський суддя сер Хупер звернувся до поліції Лондона. Він просить розпочати розслідування проти президента окупантів Володимира Путіна, його соратників та генералів, які причетних до вторгнення в Україну.

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Що хоче Хупер

Мовиться про міжнародні військові злочини. Велика Британія може їх розслідувати. Сер Хупер пропонує громадянам країн-членів Ради Європи робити аналогічні запити до органів прокуратури.

Текст публікації Центру протидії корупції