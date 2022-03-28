Сер Говард Моррісон став радником Венедіктової з воєнних злочинів

Британський юрист та суддя Міжнародного кримінального суду в Гаазі офіційно став незалежним радником з питань воєнних злочинів Ірини Венедіктової.

Про це повідомила сьогодні, 28 березня, сама генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова. Вона зазначила, що Моррісон – суддя Міжнародного кримінального суду із 10-річним стажем.

Читайте також Понад 2 тисячі: Венедіктова розповіла про зареєстровані воєнні провадження

Що відомо про Говарда Моррісона

Сер Говард Моррісон – британський юрист. З 2011 по 2021 рік – суддя Міжнародного кримінального суду в Гаазі, Нідерланди.

З 1977 по 1985 рік працював у військових судах у Великій Британії та Німеччині.

У 1998 році Моррісон почав працювати на захисті в Міжнародному кримінальному трибуналі щодо Руанди (МКТР) в Танзанії та Міжнародному кримінальному трибуналі для колишньої Югославії (МТБЮ) в Гаазі.

У 2001 році був призначений радником королеви Британії.

У 2008 році став старшим суддею суверенних баз Кіпру.

У 2011 року Моррісон був обраний одним із шести суддів Міжнародного кримінального суду.

26 жовтня 2015 року Говард Моррісон посвячений у лицарі королевою Єлизаветою II та отримав звання кавалера ордена Святого Михайла і Святого Георгія (KCMG) за заслуги перед міжнародним правосуддям і верховенством права.

Нагороди

Орден Британської імперії за послуги з керівництва управління судом Фіджійської судової системи під час складних військових переворотів;

Орден Британської імперії за заслуги в галузі міжнародного права.

Вас може зацікавити – Буде створений спеціальний міжнародний суд, – Веніславський про відповідальність Росії після війни: дивіться відео