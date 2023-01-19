Оце поворот: Сербія вирішила надіслати Україні допомогу для енергосистеми

Сербія неочікувано вирішила направити в Україну гуманітарну допомогу. Вона спрямована на підтримку енергосистеми країни.

Уряд схвалив це рішення на засіданні у четвер 19 січня. У міністерстві енергетики Сербії заявили, що обладнання нададуть у подарунок.

До речі Путіна кинули, – політолог про несподівану заяву Вучича щодо Криму і Донбасу

Наразі не повідомляють, що саме входить у пакет підтримки. Обсяги допомоги також невідомі.

Чому допомога неочікувана

Сербія вважає Росію своєю союзницею на міжнародній арені. Країна навіть відмовилась запроваджувати антиросійські санкції, які вводив весь світ.

Крім того, Сербія не передавала Україні зброю.

Вучич відвернувся від Путіна

Президент Сербії Александар Вучич нещодавно також видав несподівану заяву. Він засудив дії Кремля та сказав, що вже кілька місяців не спілкується з Путіним.

Далі посадовець сказав, що Сербія не підтримує війну Росії проти України та виступає за територіальну цілісність нашої держави.

Однак Вучич визнав, що між Белградом і Москвою – хороші відносини, однак Сербія не підтримує всі рішення Кремля.

Втім, політолог Микола Давидюк пояснив заяву Вучича. Він вважає, що сербський президент ніколи б не прийняв рішення приєднатися до проукраїнського блоку, якби західні еліти не вирішили б "добити" Путіна.