Загострення у Косово: Сербія приготувала гаубиці та привела свою армію у бойову готовність

Градус напруги на кордоні Сербії з Косово невпинно зростає останні тижні. Стало відомо, що у Бєлграді президент Вучич наказав привести у бойову готовність усі сили оборони.

Час від часу у ЗМІ з'являються повідомлення про те, що на сербсько-косівському кордоні трапляються різного штибу заворушення, штурми та навіть постріли. У понеділок, 26 грудня, медіа повідомили, що Міноборони Сербії за наказом президента Александара Вучича готує армію до бойових дій.

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Чи буде наступ на Північ Косово

Відомо, що 1,5 тисячі сербських спецпризначенців перебувають у повній бойовій готовності та можуть у будь-який момент атакувати Північ Косово. Однак поки щось констатувати зарано.

Президент Сербії як головнокомандувач ввечері 26 грудня наказав привести Збройні сили Сербії у найвищий рівень бойової готовності, тобто готовності до рівня застосування збройної сили, тобто збройного потенціалу ЗС Сербії,

– сказав міністр оборони Мілош Вучевич.

За словами очільника оборонного відомства, Сербія націлена захищати власну територіальну цілісність і суверенітет, оберігаючи сербів від терору, де б вони не жили. Окрім того, варто зазначити, що міністр внутрішніх справ Братислав Гашич заявив, що приведено в повну бойову готовність усі підрозділи МВС.

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Згодом з'явилась інформація, що Вучевич разом з начальником Генерального штабу Збройних сил Сербії Міланом Мойсиловичем відвідав частину армійських підрозділів у гарнізоні Рашка. Після огляду чиновниками гаубиць їх повернули в казарми. Також високопосадовці поспілкувалися з військовослужбовцями Збройних сил Сербії, які виконують завдання на адміністративній лінії, та перед поїздкою обговорили поточну безпекову ситуацію в країні.

Раніше МЗС просило українців не відвідувати Західні Балкани

На фоні загострення ситуації у Косово Міністерство закордонних справ України закликало українців бути обережними та утриматись від поїздок у Сербію чи Косово. А тим, хто вже там перебуває, у відомстві порадили уникати місць масового скупчення людей.